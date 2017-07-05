Арабские страны решили продолжать блокаду Катара

Доха на уступки так и не пошла

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разочарованы отрицательным ответом Катара на их требования. Об этом они заявили в среду, после встречи в Египте, на которой обсуждали будущие отношения с эмиратом, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Ответ, полученный четырьмя государствами, был в целом отрицательным и не содержал никакого смысла", - сказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри, комментируя совместное заявление.

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Четыре страны пока решили не вводить новых санкций против Катара, однако настоящую блокаду будет продолжено.

"Политический и экономический бойкот будет продолжаться до тех пор, пока Катар не изменит свою политику к лучшему", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.

22 июня арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов. От Дохи, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Срок ответа на ультиматум истекает 2 июля.