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Фото В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

<span class="label red">Фото</span> В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды
Фото: inhabitat

Полная проектная мощность солнечной фермы составляет 100 мегаватт

06.07.17 47
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В китайской провинции Шаньси начала работать солнечная электростанция в форме панды. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Inhabitat.

Отмечается, что электростанцию мощностью 50 мегаватт открыла компания Panda Green Energy при содействии Программы развития ООН.

Темные части фигуры панды, которую лучше всего видно с высоты птичьего полета, состоят из пластин кристаллического кремния, а серые и белые – из тонкопленочных солнечных пластин. Полная проектная мощность солнечной фермы составит 100 мегаватт.

Помимо собственно выработки электричества, на станции планируется открыть обучающий центр для молодежи и школьников по вопросам возобновляемых источников энергии.

Компания Panda Green Energy планирует открыть еще несколько таких предприятий и через 25 лет достичь выработки 3,2 миллиардов киловатт-час, что позволит сэкономить более миллиарда тонн угля и сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 2,74 миллиона тонн.

Фото: inhabitat

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