ГФС заподозрила Вилкула в уклонении от уплаты налогов

Народный депутат, член фракции Оппозиционного блока Александр Вилкул уклонился от уплаты свыше 19 млн грн налогов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук.

Она отметила, что ГФС провела документальную внеплановую невыездную проверку Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

"Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015-ый год установлено превышение состояния над общей суммой полученных лицом доходов на сумму 72,9 млн гриен, что привело к не уплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса об открытии уголовного дела по фактам вероятного незаконного обогащения лица и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.