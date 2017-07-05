Меркель пообещала не принимать решений по Украине без участия представителей Киева

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещала президенту не принимать решений по Украине во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным без участия украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Ангела Меркель заверила, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", - говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель скоординировали позиции накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России.

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине. Президент Украины Петр Порошенко на встрече присутствовать не будет.