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Главная » Страна » Меркель пообещала не принимать решений по Украине без участия представителей Киева

Меркель пообещала не принимать решений по Украине без участия представителей Киева

Меркель пообещала не принимать решений по Украине без участия представителей Киева
Ангела Меркель / Фото: 17tv.com.ua

Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии

05.07.17 20
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещала президенту не принимать решений по Украине во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным без участия украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Ангела Меркель заверила, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", - говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель скоординировали позиции накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России.

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине. Президент Украины Петр Порошенко на встрече присутствовать не будет. 

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