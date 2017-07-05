В Глухове Сумской области произошел пожар на складе Института лубяных культур Национальной академии аграрных наук. В результате огнем было уничтожено 100 тонн льна и конопли в рулонах.

Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Пожар возник вечером во вторник, 4 июля. Возгорание заметил случайный прохожий, который и вызвал спасателей.

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Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горят рулоны льна и конопли, которые хранились внутри помещения, а также кровля склада.

Ликвидацию пожара осложняли высокая температура нагрева железобетонных конструкций здания, а также угроза их обрушения. Из-за этого пожарным удалось ликвидировать возгорание лишь сегодня утром.

"В результате пожара уничтожено 100 т льна и конопли в рулонах, кровля на площади 1000 кв. м. Огнем повреждено кровлю на площади 200 кв. м", - отмечается в сообщении.

Что стало причиной возгорания складов, пока не известно.







Фото: sumy.dsns.gov.ua