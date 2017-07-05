Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Базу Миротворца пополнила МакSим
<span class="label red">Видео</span> Базу Миротворца пополнила МакSим
МакSим / Фото: KudaGo.com

Видео Базу Миротворца пополнила МакSим

Певица спела на "Крымских ночах"

05.07.17 110
000

Российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Поводом для внесения певицы в раздел "Чистилище" стало незаконное пересечение государственной границы Украины и незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Крыма (в июле 2017 года МакSим приняла участие в фестивале "Крымские ночи").

Напомним, российского певца Григория Лепса добавили в черный список сайта "Миротворец".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым УкраинеСМИ: Россия в обход санкций доставила в оккупированный Крым турбины SiemensОккупационный суд в Крыму оставил Чийгоза под арестом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38165
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7124
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11387
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4486
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3003
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6642
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1327
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1778
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2515
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3765
  1. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3719 / 4146
  2. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 2416 / 14527
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1816 / 4629
  4. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 1735 / 2412
  5. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 1621 / 2143
  6. В Австрии 7 тыс. кур заблокировали трассу 938 / 1148
  7. Рева сказал, сколько украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд 930 / 1165
  8. Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет 822 / 1774
  9. Российские пропагандисты приписали "Океану Эльзы" 35 концертов в России 720 / 850
  10. Данилюк объяснил, почему МВФ отложил предоставление пятого транша Украине 690 / 908
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23 / 4629
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 10 / 38165
  3. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 9 / 3253
  4. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 8 / 1974
  5. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1640
  6. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 6 / 11387
  7. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 6 / 14527
  8. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2412
  9. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 5 / 2058
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 640
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.