Российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Поводом для внесения певицы в раздел "Чистилище" стало незаконное пересечение государственной границы Украины и незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Крыма (в июле 2017 года МакSим приняла участие в фестивале "Крымские ночи").
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Напомним, российского певца Григория Лепса добавили в черный список сайта "Миротворец".