Янукович отозвал адвокатов и отказался участвовать в судебном процессе в Украине

Беглый экс-президент думает, что его хотят обвинить "во всех прошлых, нынешних и будущих бедах"

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. Об этом он заявил в эфире программы "Время" на российском Первом канале, передает Интерфакс-Украина.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - заявил он в среду.

Янукович заявил, что руководство Украины приложит все силы для вынесения обвинительного приговора по его делу.

"Вынести обвинительный приговор, меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины. Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - заявил Янукович.

Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича.

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трл 800 млрд 352 млн грн.