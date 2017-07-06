АТО: боевики дважды применяли минометы

5 июля российско-террористические бандформирования 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских армейцев. При этом боевики дважды применяли минометы. Однако, учитывая относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно отметить тенденцию по стабилизации обстановки в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В результате боевых действий один украинский военный получил ранения, еще один боец сил АТО получил боевую травму. Оба военнослужащих были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Приморское направление. На этом участке линии боевого соприкосновения противник вчера три раза бил по опорным пунктам ВС Украины. Дважды в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского оккупанты стреляли в сторону наших позиций из гранатометов.
Донецкое направление. На этом отрезке линии фронта захватчики прошедшие сутки наиболее активно нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы калибра 120 мм, бандформирования применяли один раз - в районе Песков. Остальные 7 вооруженных провокаций на этом направлении были совершены оккупантами в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночью бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, один раз - из зенитной установки.
Луганское направление. Меньше всего вражеских обстрелов прошедшие сутки было зафиксировано на этом направлении. Утром и днем подконтрольные России незаконные вооруженные формирования вообще не применяли оружия. А вечером наемники сначала из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из наших опорных пунктов вблизи Станицы Луганской. Несколько позже бандиты выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского.