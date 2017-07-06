Укрзализныця продлила маршрут поезда Мариуполь-Харьков

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" продлило маршрут поезда Мариуполь-Харьков до города Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 6 июля Укрзализныця вводит курсирование поезда № 195/196 Мариуполь – Харьков, который продлен до станции Бахмут. Теперь гости и жители Мариуполя смогут добраться по железной дороге до Бахмута без пересадок", – говорится в сообщении.

Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков - Бахмут будет курсировать из Мариуполя с 6 июля через день по четным датам в 20:08, прибывать в Харьков на следующее утро в 9:03, а в 9:51 будет отправляться до станции Бахмут. Прибытие в Бахмут в 14:25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Киева в Одессу пустят еще один дополнительный поезд

Обратно из Бахмута поезд отправится 7 июля в 15:25, прибытие в Харьков в 19:48, после чего отправится из Харькова в 20:25 и прибудет в Мариуполь в 08:49. Поезд будет курсировать через станции Волноваха, Камыш-Заря, Федоровка, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Змиев, Балаклея, Изюм, Лиман.