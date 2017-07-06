США рассматривают возможности поддержать нормандский формат, – Госдеп

Внешнеполитическое ведомство США рассматривает все возможные варианты, которые позволят Вашингтону быть вовлеченным в переговоры в нормандском формате – без присоединения к четверке стран. Об этом на брифинге перед визитом главы ведомства Рекса Тиллерсона в Украину рассказали сотрудники Госдепа, передает LIGA.net.

"По поводу украинского вопроса, я скажу, что все члены нормандского формата –- Франция, Германия, Украина и Россия – выразили желание сотрудничать на переговорах с США; не как с членом формата, но в качестве важной его поддержки и сопереговорщиком о выполнении минских соглашений", – заявил неназванный сотрудник Госдепа.

По его словам, Вашингтон "активно рассматривает" возможность назначения чиновников, ответственных за сотрудничество в нормандском формате.

"Мы ищем пути, как более широко помочь и поддержать нормандский формат и минские соглашения", – туманно добавил сотрудник ведомства.

Другой представитель Госдепартамента США заявил, что накануне визита в Киев Тиллерсон "формирует собственные взгляды и собирает данные", как наилучшим способом США может поддержать договоренности Минска.

"Но пока рано говорить о том, какие конкретно идеи и предложения он может привезти с собой", резюмировали в Госдепе.

Напомним, 9 июля в Киеве президент Петр Порошенко проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Они обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства стран и координацию усилий по противодействию российской агрессии.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис также в ближайшее время посетит Украину.