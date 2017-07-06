Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » США рассматривают возможности поддержать нормандский формат, – Госдеп

США рассматривают возможности поддержать нормандский формат, – Госдеп

США рассматривают возможности поддержать нормандский формат, – Госдеп
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

В качестве сопереговорщика о выполнении минских соглашений

06.07.17 56
000

Внешнеполитическое ведомство США рассматривает все возможные варианты, которые позволят Вашингтону быть вовлеченным в переговоры в нормандском формате – без присоединения к четверке стран. Об этом на брифинге перед визитом главы ведомства Рекса Тиллерсона в Украину рассказали сотрудники Госдепа, передает LIGA.net.

"По поводу украинского вопроса, я скажу, что все члены нормандского формата –- Франция, Германия, Украина и Россия – выразили желание сотрудничать на переговорах с США; не как с членом формата, но в качестве важной его поддержки и сопереговорщиком о выполнении минских соглашений", – заявил неназванный сотрудник Госдепа.

По его словам, Вашингтон "активно рассматривает" возможность назначения чиновников, ответственных за сотрудничество в нормандском формате.

"Мы ищем пути, как более широко помочь и поддержать нормандский формат и минские соглашения", – туманно добавил сотрудник ведомства.

Другой представитель Госдепартамента США заявил, что накануне визита в Киев Тиллерсон "формирует собственные взгляды и собирает данные", как наилучшим способом США может поддержать договоренности Минска.

"Но пока рано говорить о том, какие конкретно идеи и предложения он может привезти с собой", резюмировали в Госдепе.

Напомним, 9 июля в Киеве президент Петр Порошенко проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Они обсудят вопросы укрепления стратегического партнерства стран и координацию усилий по противодействию российской агрессии.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис также в ближайшее время посетит Украину.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Россия выступила против новых санкций в отношении КНДРСША заявили о готовности применить силу против КНДРРейтинг самых молодых миллиардеров планеты возглавил Цукерберг

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38332
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7165
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11488
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4534
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3048
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6683
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1386
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1800
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2535
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3786
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 4779 / 7840
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3838 / 4170
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3278 / 14692
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2944 / 3284
  5. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2239 / 2489
  6. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2012 / 2175
  7. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1770 / 1995
  8. Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет 1596 / 1808
  9. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1560 / 1941
  10. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1142 / 38332
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 42 / 7840
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 38332
  3. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 1995
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 10 / 3284
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 11488
  6. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1731
  7. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 6 / 14692
  8. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2489
  9. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 5 / 833
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 658
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.