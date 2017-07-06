Суд начал заседание по делу о государственной измене Януковича

Оболонский районный суд Киева начал судебное заседание, на котором рассматривается по существу дело по обвинению беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина.

Это третье заседание, на котором дело о госизмене Януковича должно рассматриваться по существу. Сам обвиняемый отсутствует в зале суда. Ранее Оболонский райсуд откладывал рассмотрение дела из-за неявки Януковича.

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Кроме того, защита Януковича отказалась принимать участие в заседании по делу об госизмене, о чем на брифинге перед началом заседания сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"В данном процессе мы не принимаем участия, о чем я сообщил соответствующим заявлением судье", - сказал он.

Сердюк заявил, что судебное заседание не имеет смысла без участия их подзащитного.