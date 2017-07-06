Президент утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях относительно внешней политики Украины, согласно которому утвержден курс на вступление в НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Порошенко утвердил изменения в закон "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики" в части евроатлантической интеграции.

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Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в организации Североатлантического договора. С этой целью Украина активизирует усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторах безопасности и обороны для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.