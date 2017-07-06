НАБУ обыскивает главный офис Приватбанка

Сотрудники Национального Антикоррупционного бюро проводят обыски в главном офисе Приватбанка в Днипре. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратура открыла дело о доведении Приватбанка до неплатежеспособности, – Шлапак
По данным НАБУ, действия менеджмента и экс-владельцев банка нанесли государству ущерб в сумме 116,8 млрд гривен.