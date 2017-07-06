Янукович хочет, чтобы Крым вернулся в состав Украины

По словам экс-президента Украины, вопрос Крыма — болезненный, но ответ на него могут дать только время и люди

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения оккупированного Крыма в состав Украины, но решение о присоединении полуострова было предсказуемым.



"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от его жителей. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил Янукович российским журналистам.

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"Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа... Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", — добавил он.

При этом, по словам Януковича, вопрос Крыма — "болезненный, но ответ на него могут дать только время и люди".

Напомним, телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине.