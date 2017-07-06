Главной темой переговоров Путина и Трампа будет не Украина

Говоря о текущем состоянии отношений Москвы и Вашингтона, Тиллерсон заявил, что они находятся "в самом начале пути"

Ситуация в Сирии станет ключевой темой на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как рассказал российским журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, от сотрудничества Москвы и Вашингтона зависит прогресс в борьбе с группировкой "Исламское государство".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" может быть загублен". На России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", — заявил госсекретарь США.

"Безусловно, у США и России есть неустраненные противоречия по ряду вопросов, но у нас имеется потенциал по координации в Сирии в целях обеспечения стабильности и осуществления взаимных интересов в сфере безопасности", — сказал глава американской дипломатии.

Говоря о текущем состоянии отношений Москвы и Вашингтона, Тиллерсон заявил, что страны находятся "в самом начале пути".

"Пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам.

Напомним, первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. До этого общение лидеров двух стран ограничивалось лишь телефонными разговорами.