Суд о государственной измене Януковича перенесли на 12 июля

Судебное заседание по делу о государственной измене беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича перенесено на 12 июля. Об этом объявил в ходе судебного заседания судья Владислав Девятко, передает Укринформ.

"Суд выходит в совещательную комнату", – сказал он, добавив, что заседание переносится на 12 июля.

В начале заседания было продемонстрировано видеообращение беглого бывшего президента, где он назвал дело против него "политическим преследованием". Янукович также утверждает, что судебное решение против него заранее принято, и, по его словам, есть даже дата завершения судебного заседания – 24 августа 2017 года и пожизненный приговор.

"Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а в действительности – судилищем – для того, чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления –государственный переворот", - сказал Янукович.

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Напомним, на предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

Также на прошлом заседании сторона обвинения зачитала обвинительный акт. В частности, указано, что общий ущерб, причиненный Украине в результате действий экс-президента Януковича, достигает 1 триллион 800 миллиардов 352 миллиона гривен. В документе подчеркивается, что Янукович направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины. Кроме того, согласно обвинительному акту, экс-президент поддержал обращение самопровозглашенного "главы Крыма" Сергея Аксенова о якобы защите жителей Крыма.

В то же время 5 июля Янукович заявил в интервью российским СМИ, что не собирается участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Сегодня, 6 июля, защита Януковича подала в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.