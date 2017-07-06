Программа будет выходить дважды в неделю - в субботу и воскресенье в 20:00. В ней ведущий и гости подведут итоги уходящей недели.

«Я год ежедневно по будням выходил на “Еспресо” итоговой дневной программой «О политике». Теперь мы решили сделать две недельные программы, в которых будем говорить о важнейших событиях последних семи дней. Наша команда рассчитывает на интерактив со зрителями. Они будут важными участниками программы», - говорит Сергей Руденко.

Кроме того, ожидается, что в августе на "Еспресо" появится еще одна авторская программа Руденко - «Досье».