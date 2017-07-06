Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров Сергей Руденко возвращается на телеканал "Еспресо" с новой программой "Вердикт"

Новости партнеров Сергей Руденко возвращается на телеканал "Еспресо" с новой программой "Вердикт"

<span class="label">Новости партнеров</span> Сергей Руденко возвращается на телеканал "Еспресо" с новой программой "Вердикт"

С 8 июля на телеканале "Еспресо" стартует новый проект - «Вердикт» с Сергеем Руденко.

06.07.17 102
000

Программа будет выходить дважды в неделю - в субботу и воскресенье в 20:00. В ней ведущий и гости подведут итоги уходящей недели.

 «Я год ежедневно по будням выходил на “Еспресо” итоговой дневной программой «О политике». Теперь мы решили сделать две недельные программы, в которых будем говорить о важнейших событиях последних семи дней. Наша команда рассчитывает на интерактив со зрителями. Они будут важными участниками программы», - говорит Сергей Руденко.

Кроме того, ожидается, что в августе на "Еспресо" появится еще одна авторская программа Руденко - «Досье».

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38405
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7183
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11536
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4554
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3077
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6696
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1411
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1815
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2545
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3798
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 4779 / 8840
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3838 / 4198
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3278 / 14745
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2944 / 3301
  5. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2239 / 2503
  6. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2012 / 2181
  7. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1770 / 2000
  8. Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет 1596 / 1817
  9. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1560 / 1969
  10. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1142 / 38405
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 53 / 8840
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 38405
  3. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 2000
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 10 / 3301
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 11536
  6. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1758
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 6 / 844
  8. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 6 / 14745
  9. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2503
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 665
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.