Зритель проводит с каналом ICTV все больше времени: в 2017 году – максимальная длительность просмотра канала с 2003 года.

В первом полугодии 2017 года ICTV стабильно попадает в тройку лидеров.

Доля аудитории ICTV росла быстрее, чем у остальных топ-каналов Украины – на 25% (18-54, 50 тыс.+).

Доля по дню и прайму* – максимальная за последние 4 года, 9% и 9,5% соответственно.

Кроме того, канал установил рекорд по активной мужской аудитории за всю

историю измерений – доля 13%, мужчины 25-45, 50 тыс.+.

Все информационные линейки канала выросли – «Факты» +20%, «Чрезвычайные новости» +30%, «Утро в Большом Городе» +34% по 18-54, 50 тыс.+.

*Прайм – временной промежуток 18-24.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные являются финальными по состоянию на 5 июля.