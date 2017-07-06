Януковичу предоставят бесплатного адвоката

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о назначении беглому бывшему президенту Украины Виктору Януковичу адвоката за государственный счет из центра бесплатной правовой помощи. Такое решение было принято судьями 6 июля, передает РБК-Украина.

В решении говорится, что необходимо поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его присутствие на заседании суда, которое пройдет 12 июля.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее беглый бывший президент Виктор Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене. Кроме того, он отозвал из процесса своих адвокатов, заявив при этом, что считает суд над ним "полной профанацией" и намерением любой ценой обвинить его в государственной измене.

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трлн 800 млрд 352 млн грн.