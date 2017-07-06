Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка

Контролирующие Донецк оккупационные силы РФ отрабатываю эвакуацию из города.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Они проводят учение по эвакуации. Например, в Донецке они проводят учения по эвакуации автобусами командного состава. Вывозится документация и все, что может быть доказательствами этой гибридной войны. Разрабатываются и уже разработаны маршруты вывоза семей главарей "ДНР" и россиян в том числе", - рассказал он.

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Лысенко также отметил, что в случае ухода из Донецка россиян, город может быть освобожден и без применения ВСУ.

"Если РФ хотя бы в течение нескольких дней не будет поставлять на оккупированную территорию Донбасса боеприпасы, горюче-смазочные материалы и все остальное, что им помогает удерживаться, и если наши войска выходят на границу и хотя бы на один день остаются "окна" неконтролируемой государственной границы, за этот день и донецкие, и луганские боевики вышмыгнут из Украины очень быстро и для этого не потребуется активных наступательных действий", - пояснил он.

При этом, спикер Минобороны выразил сомнения, что Россия впустит к себе своих боевиков.

Напомним, в России предлагают турпоездки в оккупированный Донбасс.