Климпуш-Цинцадзе нашла способ решить с Польшей скандал из-за Бандеры

Политическим деятелям не следует объяснять события исторического прошлого, это не свидетельствует об ответственном отношении. Об этом сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя недавнее заявление МИД Польши об исторической фигуре Степана Бандеры, передает Укринформ.
"Считаю, что это безответственно, если политики начинают трактовать исторические события", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она одобрительно оценила отношение к историческому украинско-польскому наследию во времена президентов двух стран Леонида Кучмы и Александра Квасьневского.
"Отдайте это историкам. Скажите "извините" и "извиняем", – добавила Климпуш-Цинцадзе.
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Ранее сообщалось, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не войдет в Европейский Союз "с Бандерой" – Польша наложит вето на потенциальное вступление.