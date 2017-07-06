Климпуш-Цинцадзе нашла способ решить с Польшей скандал из-за Бандеры

Надо извиниться и извинить

Политическим деятелям не следует объяснять события исторического прошлого, это не свидетельствует об ответственном отношении. Об этом сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя недавнее заявление МИД Польши об исторической фигуре Степана Бандеры, передает Укринформ.

"Считаю, что это безответственно, если политики начинают трактовать исторические события", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она одобрительно оценила отношение к историческому украинско-польскому наследию во времена президентов двух стран Леонида Кучмы и Александра Квасьневского.

"Отдайте это историкам. Скажите "извините" и "извиняем", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не войдет в Европейский Союз "с Бандерой" – Польша наложит вето на потенциальное вступление.