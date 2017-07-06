Внешний госдолг Украины составляет 80% ВВП страны, – Гройсман

Размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Лондоне, передает Укринформ.

"80% внутреннего валового продукта равен внешний государственный долг. Это огромная нагрузка на нашу страну. Дефицит бюджета Пенсионного фонда - 5% ВВП", – сказал Гройсман.

По его словам, Украине приходится много тратить на безопасность и оборону из-за агрессии со стороны России. Есть и другие вызовы, которые приходится преодолевать, добавил Гройсман.