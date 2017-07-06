Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру

Власти Украины отказали в предоставлении политического убежища российскому активисту и члену партии "Яблоко" Владимиру Егорову.
Об этом сам активист сообщил "Радио Свобода" .
По словам оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев не увидел причин для предоставления активисту убежища.
Отмечается, что Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.