Народного депутата Павла Ризаненко лишили прав

Он попросил жену подарить ему на день рождения велосипед

Народного депутата Павла Ризаненко (БПП) в четверг, 6 июля, лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Закон одинаков для всех. Сегодня решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 200 грн за административное нарушение, а именно – управление автомобилем с показателем 0.27 промилле (при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле)", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступили в силу новые правила сдачи тестов на знание ПДД

При этом Ризаненко рад, что полицейские и суды не разделяют нарушителей на "обычных" граждан и "привилегированных лиц".

"Это для тех, кто считает, что в стране ничего не изменилось. Неотвратимость наказания в действии", - добавил народный депутат и попросил свою жену подарить ему на день рождения велосипед.

Напомним, что 28 мая Ризаненко киевские патрульные выписали протокол по факту вождения автомобилем Porsche-Cayenne в нетрезвом состоянии.