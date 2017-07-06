Чиновников Укрзализныци могут посадить на 12 лет

Железнодорожники требовали за беспрепятственное заключение договоров аренды земли с госпредприятием 150 тыс. долларов

В прокуратуре рассказали подробности сегодняшнего задержания на взятке в 4 млн гривен высокопоставленных чиновников Укрзализныци Тимошенко и Ященко.

Их сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Они требовали деньги от предпринимателя за неблокирование договора аренды 9 га земли в пгт Песковка в Киевской области.

Следователи столичной прокуратуры и оперативники СБУ задокументировали факт принятия предложения неправомерной выгоды начальником и заместителем начальника двух департаментов.

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СБУ подсчитала, что чиновники требовали за беспрепятственное заключение договоров аренды земли с госпредприятием 150 тыс. долларов.

В прокуратуре подтвердили, что в помещении Укрзализныци и по месту жительства фигурантов дела проводят обыски, уже "изъяты неопровержимые доказательства их виновности".

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Напомним, судье из Броваров грозит 12 лет лишения свободы.