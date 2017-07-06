Президент Украины Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, проявивших мужество во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженно выполнявших воинский долг.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Отмечается, что пятеро военнослужащих были отмечены наградами посмертно.
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"Один военный был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, один – орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пять - орденом "За мужество" III степени, двое – медалью "За военную службу Украине", еще 150 – медалью "Защитнику Отечества", - говорится в сообщении.
Напомним, белорус стал первым иностранным Героем Украины.