На этот раз специально для участников однодневной конференции-скрининга FORMAT SHOW, которая состоится 18 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017, представитель K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella) проведет презентацию: «Знакомое будущее: перезагрузка старых форматных хитов».
Пока Next Big Thing еще не придумали, а зрители рассеялись по разным платформам, неудивительно, что компании решают возродить свои старые добрые бренды с высокой узнаваемостью. В ходе своего выступления британский медиа аналитик расскажет о том, как суперхиты былых времен форматной индустрии, перезапущенные с новыми ведущими и участниками, могут выглядеть весьма свежо и актуально, сохраняя уже проверенную на многомиллионной аудитории механику, а также поделится мнением, почему зрителям так нравится «вечнозеленый» контент. Кроме этого во время презентации будут рассмотрены лучшие примеры перезапуска шоу и сериалов по всему миру, на ТВ и диджитал-платформах, таких как Snapchat, Netflix и Facebook.
«Мы благодарны K7 Media за долгосрочное и плодотворное сотрудничество и с нетерпением ожидаем новой презентации Дэвида на FORMAT SHOW», – комментирует Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management.
«Мне всегда приятно выступать перед участниками KYIV MEDIA WEEK. В наше время, когда столько форматов обновляются для современной аудитории, я с удовольствием поделюсь нашим видением того, как классические шоу возрождаются на ТВ и диджитал-платформах», – добавил Дэвид Чиарамелла, менеджер по коммуникациям K7 Media.
K7 Media держит руку на пульсе глобальных трендов и помогает вещателям, продакшнам, дистрибуторам и рекламодателям найти контент, который наиболее заинтересует зрителей. Компания предоставляет своим клиентам доскональный анализ мировых трендов в контенте с помощью своих сотрудников, а также широкой агентской сети по всему миру.
Для получения дополнительной информации об услугах компании K7 Media свяжитесь с Филом Бирченалом (Phil Birchenall) по электронной почте phil.birchenall@k7media.co.uk.
Международная конференция и скрининг FORMAT SHOW 2017 стартует в 11:30 18 сентября в конференц-зале Ballroom отеля Hyatt Regency Kyiv в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2017.
Полная программа FORMAT SHOW 2017 будет объявлена позже на официальной странице конференции.
Обратите внимание, что до 30 июня зарегистрироваться и оплатить участие в FORMAT SHOW и других конференциях KMW 2017 можно по специальной цене.
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Партнеры проекта:
K7 Media – Интеллектуальный партнер
Samsung – Инновационный партнер
MIPCOM – Международный партнер KMW
C21 Media – Международный медиа партнер
Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
NATPE – Международный партнер
Filmteractive – Международный партнер
Finlandia – Партнер вечеринки открытия KMW
Медианяня – Информационный партнер
Так Треба Продакшн – Технический партнер
Телеканал Еспресо – Информационный ТВ партнер
Телекритика – Информационный медиа партнер
Фокус – Деловой медиа партнер
In Jazz – Музыкальный партнер вечеринки открытия
UA|TV – Международный ТВ партнер
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MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
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