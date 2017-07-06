Международная медиаконсалтинговая компания K7 Media (Великобритания) уже в третий раз выступает Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK.

На этот раз специально для участников однодневной конференции-скрининга FORMAT SHOW, которая состоится 18 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017, представитель K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella) проведет презентацию: «Знакомое будущее: перезагрузка старых форматных хитов».

Пока Next Big Thing еще не придумали, а зрители рассеялись по разным платформам, неудивительно, что компании решают возродить свои старые добрые бренды с высокой узнаваемостью. В ходе своего выступления британский медиа аналитик расскажет о том, как суперхиты былых времен форматной индустрии, перезапущенные с новыми ведущими и участниками, могут выглядеть весьма свежо и актуально, сохраняя уже проверенную на многомиллионной аудитории механику, а также поделится мнением, почему зрителям так нравится «вечнозеленый» контент. Кроме этого во время презентации будут рассмотрены лучшие примеры перезапуска шоу и сериалов по всему миру, на ТВ и диджитал-платформах, таких как Snapchat, Netflix и Facebook.

«Мы благодарны K7 Media за долгосрочное и плодотворное сотрудничество и с нетерпением ожидаем новой презентации Дэвида на FORMAT SHOW», – комментирует Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management.

«Мне всегда приятно выступать перед участниками KYIV MEDIA WEEK. В наше время, когда столько форматов обновляются для современной аудитории, я с удовольствием поделюсь нашим видением того, как классические шоу возрождаются на ТВ и диджитал-платформах», – добавил Дэвид Чиарамелла, менеджер по коммуникациям K7 Media.

K7 Media держит руку на пульсе глобальных трендов и помогает вещателям, продакшнам, дистрибуторам и рекламодателям найти контент, который наиболее заинтересует зрителей. Компания предоставляет своим клиентам доскональный анализ мировых трендов в контенте с помощью своих сотрудников, а также широкой агентской сети по всему миру.

Для получения дополнительной информации об услугах компании K7 Media свяжитесь с Филом Бирченалом (Phil Birchenall) по электронной почте phil.birchenall@k7media.co.uk.

Международная конференция и скрининг FORMAT SHOW 2017 стартует в 11:30 18 сентября в конференц-зале Ballroom отеля Hyatt Regency Kyiv в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2017.

Полная программа FORMAT SHOW 2017 будет объявлена позже на официальной странице конференции.

Обратите внимание, что до 30 июня зарегистрироваться и оплатить участие в FORMAT SHOW и других конференциях KMW 2017 можно по специальной цене.

Следите за новостями KMW на официальном сайте и Facebook.

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

Samsung – Инновационный партнер

MIPCOM – Международный партнер KMW

C21 Media – Международный медиа партнер

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки открытия KMW

Медианяня – Информационный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный ТВ партнер

Телекритика – Информационный медиа партнер

Фокус – Деловой медиа партнер

In Jazz – Музыкальный партнер вечеринки открытия

UA|TV – Международный ТВ партнер

Отраслевые информационные партнеры:

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Организатор

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

22 Zakrevsky St., 02222 Kyiv, Ukraine

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

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