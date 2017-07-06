Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня из боевого оружия обстреляли дома следователей, которые расследуют дело бывших налоговиков.

Об этом Луценко сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, обращаясь к народным депутатам Украины с тем, чтобы они не называли следователей, которые выполняют свою работу, аферистами.

"У меня и сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли боевым оружием дома, в окна", - цитирует генпрокурора УНИАН.

Он подчеркнул, что в любом парламенте мира видео, в котором говорится о получении взятки, где, вероятно, задействованы народные депутаты, было бы благодарностью правоохранительным органам.

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"В любом парламенте мира это видео привело бы к немедленной благодарности правоохранительным органам и передаче этого вопроса на рассмотрение зала", - добавил Луценко.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны более 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы. Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогда Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок". В результате такой деятельности лица из окружения бывшего тогда президентом Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.