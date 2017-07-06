Пригородный поезд с пассажирами загорелся в Закарпатье

В Закарпатской области загорелся пригородный поезд сообщением Тересва - Королево.
Об этом сообщает пресс-служба закарпатского управления ГСЧС.
Инцидент произошел в четверг, 6 июля, около восьми утра на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района.
Как выяснилось, в моторном отсеке поезда загорелось дизтопливо.
"На момент возникновения пожара в поезде находились 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы бойцами ГСЧС. Никто не пострадал", - отмечается в сообщении.
Возгорание было ликвидировано примерно за час. Движение по железной дороге полностью восстановлено.
Напомним, в Запорожской области столкнулись поезд и автомобиль.