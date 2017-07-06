В Киеве появятся первые в Украине центры переработки отходов

В столице планируют создать новые Центры обращения с отходами, где будет предусмотрена сортировка бытовых отходов с максимальным отбором ресурсоценных компонентов - стекла, пластика, металла и бумаги, так называемого условного топлива.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"Мы начали противоаварийные мероприятия на пятом полигоне, разрабатываем проект его последующей рекультивации, параллельно изучили наиболее реальные для нас технологии переработки мусора и уже наметили возможные локации будущего строительства. Также городская власть считает необходимым создать прозрачную систему администрирования сферы обращения с ТБО, которая предусматривала бы полный контроль со стороны территориальной общины Киева по объемам образования и движением отходов. Это исключит нарушения и попытки вывоза мусора на стихийные свалки", - цитирует Пантелеева сайт КГГА.

Чиновник также отметил, что в будущем будет проведена реконструкция мусоросжигательного завода "Энергия" с созданием современной системы газоочистки и построения пяти современных мусороперерабатывающих предприятий, мощностью от 350 тыс т/год до 450 тыс. т/год.

Напомним, из-за блокировки дороги к свалке в Кишиневе накопилось 2,5 тысячи тонн мусора.