В Киеве появятся первые в Украине центры переработки отходов

В столице планируют создать новые Центры обращения с отходами, где будет предусмотрена сортировка бытовых отходов с максимальным отбором ресурсоценных компонентов - стекла, пластика, металла и бумаги, так называемого условного топлива.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
"Мы начали противоаварийные мероприятия на пятом полигоне, разрабатываем проект его последующей рекультивации, параллельно изучили наиболее реальные для нас технологии переработки мусора и уже наметили возможные локации будущего строительства. Также городская власть считает необходимым создать прозрачную систему администрирования сферы обращения с ТБО, которая предусматривала бы полный контроль со стороны территориальной общины Киева по объемам образования и движением отходов. Это исключит нарушения и попытки вывоза мусора на стихийные свалки", - цитирует Пантелеева сайт КГГА.
Чиновник также отметил, что в будущем будет проведена реконструкция мусоросжигательного завода "Энергия" с созданием современной системы газоочистки и построения пяти современных мусороперерабатывающих предприятий, мощностью от 350 тыс т/год до 450 тыс. т/год.
Напомним, из-за блокировки дороги к свалке в Кишиневе накопилось 2,5 тысячи тонн мусора.