В Украине дан старт созданию полицейской академии

Сегодня подписан приказ и утверждено положение о создании в Киеве полицейской академии Национальной полиции Украины по адресу ул. Народного ополчения, 9.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

Во время первого набора планируется принять 500 полицейских, в дальнейшем набор будет составлять 1000-1200 курсантов.

"Основная цель: хочешь стать офицером полиции - послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорами родителей и друзей", - считает Князев.

По его убеждению, создание полицейской академии значительно уменьшит количество "брака" при тяжелой процедуре - кадровом отборе.

Князев считает, что со временем граждане "перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме".

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"Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении", - добавил он.

Глава Нацполиции заявил, что будет создана новая система набора.

"Пришел в полицию - поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений). По зову сердца и при наличии профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован", - написал Князев.

Напомним, 12 июня дорожная полиция начала патрулировать четыре трассы государственного значения.