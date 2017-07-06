Именем Москаля назвали один из городских тупиков Мукачево

Депутаты Мукачевского городского совета назвали ответвление улицы Трудовой именем главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
Соответствующее решение было принято на сессии горсовета в четверг, 6 июля.
"Учитывая предложения комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименование и переименование улиц, установке памятных знаков в городе Мукачево на сессии горсовета решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия", - говорится в сообщении.
Чем было продиктовано решение назвать тупик именно так, не уточняется.
Напомним, Москаль обвинил ГФС в провале подготовки ко введению безвиза.