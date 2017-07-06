Брюссель поможет Украине грантами на 200 млн евро

В Еврокомиссии считают, что Киев демонстрирует значительные успехи в достижении макроэкономической стабильности

Еврокомиссия намерена выделить Украине в 2017 году 200 млн евро в виде различных грантов.

Об этом сегодня в Лондоне заявил заместитель председателя ЕК по финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Евросоюз ранее принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 3,4 млрд евро, из которых 2,8 млрд уже выделены.

Также он отметил, что Украина демонстрирует значительные успехи в достижении макроэкономической стабильности.

Напомним, Фокус разбирался, чем довольны и за что критикуют Украину европейские партнеры.