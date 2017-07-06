Транзит российского газа через Украину достиг 6-летнего максимума

Суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) достигли рекордных показателей за последние 6 лет – 270 миллионов кубометров.

Об этом сообщает государственная компания-оператор ГТС "Укртрансгаз".

"Украина увеличила суточный транзит российского газа до рекордных 270 миллионов кубометров", - сообщили в пресс-службе, отметив, что 4 июля 2017 года "Укртрансгаз" получил заявку от "Газпрома" на транспортировку 272 миллиона кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для суточных заявок на транзит российского газа в страны ЕС в межотопительный период.

По данным компании, среднесуточные объемы транзита газа начали расти с апреля 2017 года.

"Средние суточные объемы транспортировки российского газа через ГТС Украины за март 2017 года составили примерно 214 миллионов кубометров, за апрель - 245 миллионов кубометров, за май - 249 миллионов кубометров… В июне средний суточный объем составил около 250 миллионов кубометров", - отметили в пресс-службе.

По итогам апреля-июня объем транзита достиг исторического максимума за последние 6 лет – 22,7 миллиарда кубометров.

"Объем транзита в 2017 году также является рекордным за последние шесть лет: он почти на 7 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита за январь-июнь в 2012-2016 годах", - добавили в пресс-службе.

По данным "Укртрансгаза", украинская ГТС может обеспечивать транзит природного газа из России в страны ЕС и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины, а именно – в диапазоне 250 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, ее работа является более надежной и прозрачной по сравнению с газопроводами "Турецкий поток", "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые строятся (или уже построены) Россией в обход территории Украины.