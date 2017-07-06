У Общественного телевидения Украины нет денег на производство программ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины призывает Кабмин на надлежащем уровне профинансировать создание общественного телерадиовещания в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания отметил, что выделенной суммы на сегодняшний день в недостаточно для запуска качественного продукта.

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"У нас на производство в 4 раза меньше средств чем на трансляцию. Эта огромная система существует только для того, чтобы просто содержать саму себя, это ужасно. Мы надеемся, что недостающие суммы должны быть добавлены и чтобы там были заложены не только существование, но и изменения, которые должны произойти в структуре, и в эфире", - сказал он.

Аласания добавил, что до осени финансирование должно быть увеличено, чтобы вещание заработало качественно.

Отметим, в 2017 году общественная телерадиокомпания должна была получить из госбюджета 1,2 млрд грн, однако в бюджете было предусмотрено только 75% от этой суммы - на 309 млн грн меньше.

Напомним, языковые квоты на телевидении заработают 13 октября.