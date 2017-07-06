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СМИ пишут об успешных испытаниях вакцины против рака

СМИ пишут об успешных испытаниях вакцины против рака
towncenterwellness.com

Исследования продолжаются

06.07.17 489
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Онкологи из США, Германии и Австрии доказали, что испытанные ими вакцины против рака безопасны и клинически эффективны для профилактики меланомы.

Исследования были опубликованы в журнале Nature передает Nature News.

У четырех из шести пациентов, которым сделали прививку, в течение примерно двух лет не наблюдалось рецидивов меланомы.

Также онкологи обнародовали результаты очередного исследования по лекарству на основе РНК: у 8 из 13 пациентов примерно через год после вакцинации опухоли исчезли.

Теперь ученые намерены приступить ко второй фазе клинических испытаний вакцины и определить ее эффективность в борьбе с другими видами рака.

Как писал "Фокус", украинские ученые, которые работают на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, за 25 лет не делали открытий как таковых, однако в результате исследований создали лекарство от рака.

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