Регламентный комитет Рады не поддержал снятие неприкосновенности с Полякова

Регламентный комитет Верховной Рады посчитал недостаточно обоснованными представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Максима Полякова (Народный фронт) и решил направить их председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом сообщает УНИАН.

Голосуя за представление о даче согласия на привлечении Полякова к уголовной ответственности, члены комитета решили направить этот документ председателю ВР с заключением комитета и объяснениями самого депутата.

Голосуя за представление о даче согласия на задержание Полякова, комитет решил, что "такое представление недостаточно обосновано и мотивировано", а также не содержит достаточно оснований, подтверждающих необходимость задержания Полякова. Это представление также направлено Парубию.

Относительно представления о даче согласия на арест Полякова комитет решил, что "такое представление недостаточно обосновано и мотивировано" и не содержит оснований, которые бы доказывали необходимость избрания Полякову меры пресечения в виде содержания под стражей. Комитет принял заключение по представлению и направил его вместе с объяснениями Полякова председателю Рады.

За эти заключения в отношении всех трех представлений члены комитета проголосовали единогласно.

Также комитет принял обращение к генпрокурору относительно "совершения работниками НАБУ деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 370 "Провокация подкупа" Уголовного кодекса Украины, и внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и начала расследования". Обращение члены комитета также поддержали единогласно.