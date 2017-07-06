В Siemens утверждают, что турбины в оккупированный Крым не поставляли

Немецкий концерн Siemens уверяет, что информация, появившаяся в СМИ о поставке турбин для электростанций в оккупированный Крым, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"У нас нет оснований полагать, что газовые турбины, упомянутые в новостях, были доставлены в Крым", - говорится в заявлении.

Также в Siemens отрицают, что заключали контракт с ОАО "Технопромэкспорт" на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму.

"Компания всегда ведет свой бизнес во всех соответствующих политико-правовых рамках. Siemens уважает решения относительно санкций и, конечно, будет придерживаться их положений", - добавили они.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.