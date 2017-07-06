Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Луценко: Суд над Януковичем продолжится несмотря на отзыв его адвокатов
Луценко: Суд над Януковичем продолжится несмотря на отзыв его адвокатов
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Луценко: Суд над Януковичем продолжится несмотря на отзыв его адвокатов

Нынешний генпрокурор всегда утверждал, что "Янукович - трус"

06.07.17 54
000

Суд над беглым экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене будет продолжен, несмотря на отзыв подсудимым своих адвокатов. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина

"Поступок бывшего президента Виктора Януковича не был неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус, всегда знал, что рано или поздно он испугается и убежит даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович, – это есть вечное бегство от ответственности. Правда, мы думали, что он сделает это позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, которых они грозились, хоть какие-то материалы, которыми они намеревались якобы защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранней стадии суда, но это не помешает суду", - сказал Луценко. 

По его словам, Януковичу будет предоставлен бесплатный государственный адвокат.

"В стране существует устоявшаяся практика выделения любому лицу государственного защитника. Именно по этой процедуре сегодня пошел суд, с чем я и поздравляю его. Как только обращение суда поступит к адресату, правовая помощь выполняется немедленно, не больше одного дня, и государственный адвокат, занесенный в официальные реестры, будет предоставлен Януковичу. Суд будет проходить дальше. Я уверен, что и здесь закон и справедливость не остановит ничего - ни бегство Януковича, ни трусость, ни его мыльные пузыри о государственном перевороте", - добавил генпрокурор. 

Напомним, ранее беглый бывший президент Виктор Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене. Кроме того, он отозвал из процесса своих адвокатов, заявив при этом, что считает суд над ним "полной профанацией" и намерением любой ценой обвинить его в государственной измене.

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трлн 800 млрд 352 млн грн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дома следователей по делу налоговиков Януковича обстреляли из боевого оружияЯнуковичу предоставят бесплатного адвокатаСуд над Януковичем перенесли на 12 июля

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38760
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7297
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11779
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4641
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3223
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6742
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1464
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1874
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2593
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3866
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9598 / 11878
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3907 / 4253
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3532 / 14950
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2997 / 3353
  5. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 2637 / 3063
  6. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2503 / 2882
  7. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2306 / 2533
  8. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2029 / 2190
  9. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1794 / 2007
  10. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1780 / 2047
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 73 / 11878
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 21 / 2657
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 13 / 38760
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 11 / 3353
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 10 / 11779
  6. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 2007
  7. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 7 / 14950
  8. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1835
  9. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 6 / 875
  10. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2533
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.