Луценко: Суд над Януковичем продолжится несмотря на отзыв его адвокатов

Суд над беглым экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене будет продолжен, несмотря на отзыв подсудимым своих адвокатов. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

"Поступок бывшего президента Виктора Януковича не был неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус, всегда знал, что рано или поздно он испугается и убежит даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович, – это есть вечное бегство от ответственности. Правда, мы думали, что он сделает это позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, которых они грозились, хоть какие-то материалы, которыми они намеревались якобы защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранней стадии суда, но это не помешает суду", - сказал Луценко.

По его словам, Януковичу будет предоставлен бесплатный государственный адвокат.

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"В стране существует устоявшаяся практика выделения любому лицу государственного защитника. Именно по этой процедуре сегодня пошел суд, с чем я и поздравляю его. Как только обращение суда поступит к адресату, правовая помощь выполняется немедленно, не больше одного дня, и государственный адвокат, занесенный в официальные реестры, будет предоставлен Януковичу. Суд будет проходить дальше. Я уверен, что и здесь закон и справедливость не остановит ничего - ни бегство Януковича, ни трусость, ни его мыльные пузыри о государственном перевороте", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее беглый бывший президент Виктор Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене. Кроме того, он отозвал из процесса своих адвокатов, заявив при этом, что считает суд над ним "полной профанацией" и намерением любой ценой обвинить его в государственной измене.

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Общие убытки, которые Украина получила из-за действий экс-президента, оценивают в 1 трлн 800 млрд 352 млн грн.