В Кривом Роге во время военных учений ранили журналиста

6 июля в Кривом Роге во время учений военных в помещении и возле здания Саксаганского райсовета оператор информационного портала "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала. Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки.

"После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", - говорится в сообщении.

Военнослужащие доставили оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Он находится на операционном столе.

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В пресс-службе полиции Днепропетровской области подтвердили, что 6 июля во время проведение учений по территориальной обороне огнестрельное ранение получил мужчина 1988 года рождения.

Как рассказали в полиции, командно-штабные учения по территориальной обороне проходили возле и в помещении Саксаганского райисполкома. За их ходом наблюдали приглашенные представители СМИ.

Во время выполнения постановочного эпизода оператор информационного портала "Первый Криворожский" изъявил желание испытать себя в роли статиста. Несчастный случай произошел непосредственно в помещении, на первом этаже здания.

Мужчина с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения в область шеи был госпитализирован в одну из больниц города.