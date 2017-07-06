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Нафтогаз: Стокгольмский арбитраж может сохранить принцип "бери или плати" в соглашении с Газпромом

Нафтогаз: Стокгольмский арбитраж может сохранить принцип "бери или плати" в соглашении с Газпромом
Офис НАК "Нафтогаз" / Фото: kvedomosti.com

Но в совершенно ином виде

06.07.17 1064
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Принцип "бери или плати" может быть сохранен в соглашении между Нафтогазом и Газпромом, но в совершенно другом виде. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Единственный неприятный для нас пункт - это" бери или плати ". Решение арбитража заключается в том, что все исковые требования по этому пункту не были удовлетворены. Никаких сюрпризов по этому поводу быть не может. Требования Газпрома заключались в том, что Нафтогаз должен уплатить $43 млрд по этому пункту соглашения. Что касается других будущих объемов поставок газа принцип "бери или плати" может быть сохранен в другом виде", - сказал Витренко.

По его словам, арбитраж признал, что принцип "бери или плати" не может применяться в чрезмерном размере.

По словам Витренко, Нафтогаз не видит никаких проблем в применении этого положения в будущем.

Напомним, Нафтогаз судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

31 мая трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью удовлетворил иск Нафтогаза Украины по делу против Газпрома относительно принципа take or pay ("бери или плати") в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года.

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