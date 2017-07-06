Под зданием Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу протестующих. Об этом в Facebook сообщил помощник народного депутата от "Самопомичи" Анны Романовой Денис Кривопалый.
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"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни. Сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину в кольцо", - сообщил Кривопалый.