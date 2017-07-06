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Главная » Страна » АТО: боевики увеличили количество вооруженных провокаций
АТО: боевики увеличили количество вооруженных провокаций
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики увеличили количество вооруженных провокаций

Один боец получил ранения

06.07.17 7
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Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие. По состоянию на 18:00 количество вражеских вооруженных провокаций уже достигла среднестатистической отметки последних двух суток. Боевики сегодня 15 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения. Один боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этой части фронта боевики в течение дня из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских защитников в районе Павлополя, Гнутово и Лебединского. А вблизи Широкино бандиты, кроме пехотного вооружения, применяли 82-мм минометы.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения незаконные вооруженные формирования с северного пригорода временно оккупированного Донецка били по позициям сил АТО неподалеку Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Здесь оккупанты также применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, вооружения БМП.

Луганское направление. На данном отрезке линии фронта боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по подразделениям ВСУ вблизи Старого Айдара и в районе поселка Желтое.

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