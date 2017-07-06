Князев предлагает бороться со "сталкерами" с помощью "безопасного города"

Нацполиция предлагает внедрить в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС автоматизированную систему наподобие "безопасного города". Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
По словам Князева, система позволяет использовать высокотехнологичные автоматизированные системы в сфере обеспечения публичного порядка.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацполиции планируют возродить вертолетные группы
"Комплекс видеонаблюдения и оповещения, интегрированный в автоматизированные системы Нацполиции поможет решить ряд вопросов, связанных с возникновением пожаров, незаконным проникновением в зону отчуждения и хищением имущества", - добавил Князев.
Напомним, система "безопасный город" - это информационно-аналитический комплекс, который состоит из множества систем, которые работают в автоматизированном режиме и обеспечивают контроль, профилактику и координацию большого количества процессов, связанных с безопасностью и жизнедеятельностью человека в городской среде.