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Главная » Страна » Луценко будет просить Раду лишить неприкосновенности Бакулина
Луценко будет просить Раду лишить неприкосновенности Бакулина
Евгений Бакулин / Фото: ednist.info

Луценко будет просить Раду лишить неприкосновенности Бакулина

Показания против депутата дал экс-замглавы Нафтогаза Кацуба

06.07.17 128
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Генеральная прокуратура Украины намерена внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Евгения Бакулина (Оппозиционный блок). Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

"В рамках дела по нефтебуровым вышкам показания Кацубы (экс-замглавы "Нафтогаза", - ред.) дают нам полную возможность готовиться к привлечению к уголовной ответственности народного депутата Бакулина ", - сказал Луценко.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по $400 млн каждая. Платформы были приобретены за счет кредита, который "Нафтогаз" выделил своей дочерней компании.

Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму непосредственно "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн. Тогда должность министра энергетики занимал Юрий Бойко, и по его фамилии платформы окрестили "вышками Бойко".

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