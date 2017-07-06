Генсек ООН посетит Украину 9 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину 9 июля 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко
В рамках визита Гутерреш встретится с Порошенко.
"9 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который будет находиться в Украине с визитом по приглашению главы Украинского государства", - говорится в сообщении.
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В ходе встречи планируется обсуждение состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможностей более активного вовлечения ее инструментария в процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также выполнения решений Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.
Напомним, на 9 июля запланирован визит в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, а на 10 июля - генсека НАТО Йенса Столтенберга.