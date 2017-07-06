ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе

Гражданин Российской Федерации Алексей Мильчаков, который является участником неонацистских движений, причастен к убийству около 40 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Главная военная прокуратура закончила специальное досудебное расследование по делу в отношении Мильчакова, который обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны) УК Украины. Сейчас он находится в розыске, а обвинительный акт направлен в суд для "заочного" рассмотрения.

Следствие установило, что Мильчаков с июня 2014 по август 2015 в составе созданного им незаконного вооруженного формирования "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен" участвовал в составе террористической организации "ЛНР" в боях против украинских военных в Донбассе.

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"В результате преступных действий Мильчакова, а именно устроенной им засады 05 сентября 2014 года недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля на блокпосте в Волновахе полицейские задержали "казачьего атамана" террористической организации "ДНР".