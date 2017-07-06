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Госспецсвязи предупреждает об опасности новой хакерской атаки
Фото: activistpost.com

Госспецсвязи предупреждает об опасности новой хакерской атаки

Под угрозой находятся компьютеры, ранее уже зараженные вирусом

06.07.17 100
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Владельцы сетей, которые пострадали вследствие поражения вирусом, после восстановления своих компьютеров, могут стать объектом повторной хакерской атаки. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Владельцы сетей, которые попали под удар вируса Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом ответной кибератаки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избежания) последствий, связанных с кибератакой.

В Госспецсвязи советуют как можно быстрее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран

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