Госспецсвязи предупреждает об опасности новой хакерской атаки

Под угрозой находятся компьютеры, ранее уже зараженные вирусом

Владельцы сетей, которые пострадали вследствие поражения вирусом, после восстановления своих компьютеров, могут стать объектом повторной хакерской атаки. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Владельцы сетей, которые попали под удар вируса Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом ответной кибератаки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избежания) последствий, связанных с кибератакой.

В Госспецсвязи советуют как можно быстрее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран