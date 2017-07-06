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Во Франции хотят отказаться от дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году
Фото из открытых источников

Во Франции хотят отказаться от дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году

Министр экологии представил план по уменьшению выбросов углеродов

06.07.17 143
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Франция к 2040 году намерена запретить продажу всех дизельных и бензиновых автомобилей. Также планируется запретить все новые проекты, использующие бензин, газ, уголь или сланцевую нефть. Такие радикальные меры в рамках плана президента Эммануэля Макрона по уменьшению объема выбросов углеродов представил министр экологии страны Николя Юло, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.

"Поставленная цель к снижению выбросов углеродов до нулевого уровня заставит нас делать необходимые инвестиции", - сказал Юло.

По его словам, правительство намерено предложить каждому французу "бонус" за замену дизельных автомобилей, выпущенных до 1997 года и бензиновых, выпущенных до 2001 года, на новое или бывшее в употреблении авто.

Этот шаг, по его словам, станет "настоящей революцией". При этом министр признал, что автомобильным компаниям будет непросто исполнить это решение. Хотя, по его словами, французские автопроизводители Peugeot, Citroen і Renault лидируют в Европе, имея самые низкие показатели по выбросам вредных веществ.

Юло сослася на пример "европейского производителя", который уже начал действовать. Речь идет о шведском концерне Volvo, который в среду, 5 июля, объявил о планах выпускать только электрические и гибридные транспортные средства с 2019 года. Это сделает его первым крупным автопроизводителем, отказавшимся от автомобилей и внедорожников, которые работают исключительно на двигателях внутреннего сгорания.

"Решение есть, наши собственные производители имеют в своем распоряжении средства для выполнения этого обещания", – сказал Юло, назвав это "проблемой общественного здоровья".

Кроме того, Юло объявил о планах остановить работу всех угольных электростанций к 2022 году, а также уменьшить долю ядерной энергетики в выработке электроэнергии во Франции с сегодняшних 75 до 50 процентов к 2025 году.

Франция также примет меры по ограничению использования пальмового масла в производстве биотоплива с целью сокращения косвенного обезлесения.

 

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