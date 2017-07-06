Суд отказал Насирову в изменении меры пресечения

Защита просила снять со своего подопечного браслет электронного слежения, выдать загранпаспорт и позволить выехать за границу на лечение

Соломенский районный суд Киева отказал отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову в изменении меры пресечения для выезда за границу. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд оставил меру пресечения Насирову без изменений.

"Отказано в полном объеме в удовлетворении этого ходатайства по отмене отдельных обязанностей", - заявил прокурор САП Андрей Перов.

Защита Насирова просила снять браслет электронного слежения, выдать загранпаспорт и позволить выехать за границу на лечение.

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Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.